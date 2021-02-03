Midyat'ta bağlama ustaları yetişiyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursu sayesinde yeni bağlama ustaları yetişiyor.

Midyat Halk Eğitim Merkezi'ndeki bağlama kursuna yoğun ilgi gösteren gençler bir yandan temel müzik eğitimi ile ilgili yeteneklerini ve becerilerini geliştirip bağlama çalmayı öğrenirken diğer yandan da güzel dostluklar kuruyorlar. İlk defa açılan bağlama kursu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ediyor. Kursiyerler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, haftanın 5 günü bir yandan bağlama çalmayı öğrenirken bir yandan da öğrendikleri türküleri söylüyor. Bağlama kursuna katılarak hem boş zamanlarını değerlendiren Midyatlı gençlerin bağlamayı öğrenme arzusu o kadar fazla ki, yaş bile bu arzuya engel olmuyor. Müzik Eğitmeni Mecid Arık gözetiminde 6 ay eğitim alacak olan 20 kursiyer, teknikler ve notalar üzerine çeşitli eğitimler alıyorlar. Kurs döneminin sonunda bağlama çalmayı öğrenen kursiyerlere başarı belgeleri verilecek. Kurstan her yaşta vatandaşlar ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

Müzik Eğitmeni Mecid Arık, yaptığı açıklamada, "Herkes içinde saz çalmak ister. Bu 50 yaşına da gelse 70 yaşına da gelse bu değişmez, mutlaka saz çalmak ister. Saz bizim enstrümanımız, bununla büyüdük, he düğünlerimiz de o çaldı. dışarıda bu sesi duyduk, türkülerimiz var, o yüzden gençlerin saz öğrenmeye yönelmeleri çok normal. Bağlama eğitmi veriyoruz Midyat Halk Eğitim Merkezi'nde. Haftanın 5 günü ders veriyoruz. Hafta içi grubunda şuan 20 kursiyerimiz var. hafta sonu gruplarımız da var, fakat pandemiden dolayı şuan ona başlamadık. İnşallah en kısa zamanda pandemi biterse ona da başlayacağız." dedi.

Kursa katılan Pınar Bilgiç, "Bence çok iyi oldu açılması Midyat halkı için. Çünkü bizler türkülerle büyüdük. hani pop şarkılardan çok türkü dinliyoruz, türkülerde bağlamayla çalınıyor. Bu bağlama kursunun açılması Midyat halkı için bence çok çok iyi oldu. İşte evde sıkılan varsa gelmek isteyen varsa, bağlaması olan varsa hiç kaçırmasın." dedi.