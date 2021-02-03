Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları açıklanıyor… Milli Piyango Online üzerinden canlı çekilişle birlikte açıklanan Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulamaları an itibariyle başladı. Her hafta binlerce kişiyi zengin eden şanslı rakamlar geçen hafta devretti ve bu haftaki çekilişe olan ilgiyi arttırdı. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 3 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar son saatlerde epey hız kazandı. Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba günlerini heyecanla beklemesine neden olan Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oldu.

İşte 3 Şubat 2021 MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Şans Topu 3 Şubat Çarşamba kazandıran şanslı numaraları -2-3-7-11-15- ve +4 oldu.