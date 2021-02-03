Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları açıklanıyor… Milli Piyango Online üzerinden canlı çekilişle birlikte açıklanan Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulamaları an itibariyle başladı. Her hafta binlerce kişiyi zengin eden şanslı rakamlar geçen hafta devretti ve bu haftaki çekilişe olan ilgiyi arttırdı. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 3 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar son saatlerde epey hız kazandı. Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba günlerini heyecanla beklemesine neden olan Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oldu.
İşte 3 Şubat 2021 MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…
Şans Topu 3 Şubat Çarşamba kazandıran şanslı numaraları -2-3-7-11-15- ve +4 oldu.
3 Şubat 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-3-7-11-15- ve +4 oldu.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 OCAK 2021: 14 - 16 - 19 - 25 - 34 + 02 (JOKER)
31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Şans Topu'nda büyük ikramiye kimseye çıkmadı ve devretti.
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.