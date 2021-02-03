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Tarsus-Ankara yolunda kaza: 1 ölü 7 yaralı

’in Tarsus ilçesi yolu Damlama mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 3.2.2021 21:00 ABONE OL
Tarsus-Ankara yolunda kaza: 1 ölü 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Pozantı'dan Tarsus istikametine gitmekte olan M.C. idaresindeki 40 BA 057 plakalı otomobil, TEM otoyolu Damlama mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek, Ferit Koçyiğit yönetimdeki 58 ACD 280 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Nurettin Koçyiğit olay yerinde ölürken, Zekiye, Nuray, Binali ve Ferit Koçyiğit ile diğer araçta bulunan Ayşe Gergin, Muhammed Gergin ve Mehmet Cengiz Gergin yaralandı.
Yaralılar Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Tarsus-Ankara yolunda kaza: 1 ölü 7 yaralı
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