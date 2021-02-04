Genelgeye göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında duyurulmuştu. Genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte tüm detaylar…
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Bilindiği üzere kısıtlama uygulamaları ile beraber günlük tespit edilen vakalarda ciddi bir düşüş olduğu gözlemlenmişti. Bu durum normalleşme beklentilerine yol açarken ardından ise ülkemizde mutasyona uğramış virüsün tespit edilmesi kısıtlama sürecinin uzatılmasında bir faktör oldu…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında üç hafta sonra bir araya gelen Kabine Toplantısı 1 Şubat tarihinde gerçekleşti. Kabine toplantısında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için herhangi bir açıklamada bulunmadı.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA TOPLU TAŞIMA YASAK MI?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.