Genelgeye göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında duyurulmuştu. Genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte tüm detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bilindiği üzere kısıtlama uygulamaları ile beraber günlük tespit edilen vakalarda ciddi bir düşüş olduğu gözlemlenmişti. Bu durum normalleşme beklentilerine yol açarken ardından ise ülkemizde mutasyona uğramış virüsün tespit edilmesi kısıtlama sürecinin uzatılmasında bir faktör oldu…