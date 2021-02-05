İki kardeş, yok olmaya yüz tutan bakırcılığı ayakta tutmaya çalışıyor

'BAKIR TENCEREDE PİŞEN YEMEK DAHA LEZZETLİ'

Mehmet Özcan ise bakır tencerelerde pişen yemeklerin daha lezzetli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Şimdi diyelim bir bakır tencere alacaksınız, siz kullanacaksınız, çocuklarınız ve torunlarınız kullanacak. Ama ona hiç bir şey olmaz. Sadece birkaç kez kalaylayacaksınız. Bunun içinde şişen yemek lezzetli oluyor ve de sağlıklıdır. Bakırın özelliği böyledir. Mesela bakır sürahide suyu veya ayranı soğuk tutuyor. Çaydanlıkta da pişirilen çayı sıcak tutuyor. Çok özelliğe sahiptir bakır madeni. Bakır pencerede dolma, kuru fasulye, karnıyarık, dizme, güveç istediğin her yemeği pişirebilirsin. Çok lezzeti oluyor"