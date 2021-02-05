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nedir? ’de esrarengiz görüntüler oluşturan Monolit ne demek?

yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok halinde görülen milyonların gündeminde yer aldı. Latince monolithus sözcüğünden gelen blok taşının üzerinde 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazısı dikkat çekti. Esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan Monolit hakkında detaylı bilgi araştırması başladı. Peki , ne demek?

Giriş Tarihi: 5.2.2021 21:05 ABONE OL
Monolit nedir? Göbeklitepe’de esrarengiz görüntüler oluşturan Monolit ne demek?

Monolit son günlerde vatandaşların gündemine gelen konular arasında bulunuyor. ABD, İngiltere ve Romanya'da görülen son olarak Urfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de Monolit görülmesi şaşkınlığa sebep oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Monolit nedir, ne demek? soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Göbeklitepe'de esrarengiz görüntüler oluşturan Monolit nedir, ne demek? İşte detaylar…

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzer bir metal blok da Göbeklitepe civarında görülmesi bugün gündem oldu…

MONOLİT HAKKINDA BİLGİ!

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

Yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor. İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

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Monolit nedir? Göbeklitepe’de esrarengiz görüntüler oluşturan Monolit ne demek?
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