Monolit nedir? Göbeklitepe’de esrarengiz görüntüler oluşturan Monolit ne demek?

Monolit son günlerde vatandaşların gündemine gelen konular arasında bulunuyor. ABD, İngiltere ve Romanya'da görülen son olarak Urfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de Monolit görülmesi şaşkınlığa sebep oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Monolit nedir, ne demek? soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Göbeklitepe'de esrarengiz görüntüler oluşturan Monolit nedir, ne demek? İşte detaylar…

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzer bir metal blok da Göbeklitepe civarında görülmesi bugün gündem oldu…