Son dakika haberi: "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra yeni skandal! İğrenç görüntüler

"Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu.



SON DAKİKA: 'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' olayından sonra şimdi de Mersin'de 'Ekmekle çirkin oyun' | Video