Vali Erin, Siverekli Gazi’yi evinde ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesine bağlı Kalkankaya köyünde yaşayan Kore Gazisi Cuma Kök'ü çocuklarıyla birlikte evde ziyaret etti.

Geçen hafta, Güney Kore Devleti tarafından gönderilen şeref madalyasını Siverek Kaymakamlığına davet ederek Gazi Cuma Kök'e takdim eden Vali Abdullah Erin, bir hafta sonra asırlık gaziyi yaşadığı köyde ziyaret etti.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Kalkankaya köyüne giden Vali Erin, burada Kore Gazisi Cuma Kök, ailesi ve köylüler tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Gazi Cuma Kök'ün oğullarıyla birlikte yaşadığı eve konuk olan Vali Erin, burada gazi ve köy halkıyla sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.

Köylerine yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyan Kalkankaya köylüleri Vali Erin'e teşekkür ederken, Vali Erin de Siverekli Kore Gazisi Cuma Kök'ün su ve yol taleplerini yerine getireceklerini ifade etti.