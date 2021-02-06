Evini seraya çevirmiş!

Olay İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis, E.E.(39) isimli bir şüphelinin kiraladığı dairelerde uyuşturucu madde imalatı yaptığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için harekete polis söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. E.E.'nin özel iklimlendirme ve ışıklandırma düzenekleri kullanarak seraya çevirdiği dairelerde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı.

İKLİMLENDİRME CİHAZI ÇIKTI!



Şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ise 16 ışıklandırma, 3 havalandırma, 2 iklimlendirme, 15 dengeleme cihazı; 32 kimyasal madde tüpü, 2 oksijen tüpü, çok sayıda kimyasal madde, 2 kilo 833 gram uyuşturucu madde, 192 adet satışa hazır hint keneviri ve 150 adet tabanca mermisinin yanı sıra uyuşturucu madde yapımında kullanılan birçok malzeme de ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.E., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.