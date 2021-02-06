Kadim şehir Bursa özüne dönüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; ulaşımdan, altyapıya, yeşil alandan turizme kadar hayata geçirdiği projeleri ve hedeflerini SABAH'a anlattı. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri, şifalı sularıyla Bursa'nın marka bir şehir olduğunu belirten Aktaş, kentsel dönüşüm projeleriyle ilçede yeşil alan oranını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kovid-19 salgının getirdiği zorlu koşullar altında ayakta kalma savaşı veren esnafa ve vatandaşa destek sunduklarını dile getiren Alinur Aktaş, Bursa'da başlatılan gönüllülük hareketinden bahsetti.

SOLDAN SAĞA: SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş - SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin tarihi silüeti bozan yapıların temizlenmeye başlandığını vurgulayan Aktaş, "40 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. 480 dönümlük Hanlar bölgesinin etrafındaki binaları boşaltıyoruz. Projeyi uyguladığımız alanda, 14 han, bir bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami bulunuyor. 200-250 milyon liralık bir maliyeti olan bu projede, tarihimizi düzensiz yapılaşmadan arındırıyoruz. Türkiye'nin çınarı olan Bursa'yı yıkarak güzelleştiriyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman

HEM ÇİFTÇİ KAZANIYOR HEM BELEDİYE

Bursa'nın can suyu olan BESAŞ'ın (Bursa Ekmek ve Besin Sanayi) ekmek ve süt üretiminden bahseden Başkan Aktaş, "Keles'e kurduğumuz BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer yandan Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturuyor. Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, çiftçilerimizden aldığı siyez buğdayıyla 70 milyon ekmek üretti." diye konuştu.

HER AY 2 BİN AİLEYE SÜT DAĞITILIYOR

Aktaş, şöyle devam etti: "Süt Kuponu projemiz kapsamında ise Bursa'da, 2 bin aileye, haftada 2 kez toplam 6 litre süt dağıtıyoruz. Ailelerimiz sütünü belediye işletmelerinden BESAŞ'ın bayilerinden kupon karşılığında alıyor. Süt yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ve çocukların daha sağlıklı büyümeleri adına planlanıyor. Ana Kucağı isimli projemizde de miniklere eğitim vermek için şehirde merkezler kurduk."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek

YEŞİL ALAN SAYISI ARTIYOR

Şehirde nitelikli yeşil alanların bir bir hayata geçirildiğini ifade eden Alinur Aktaş, "Bursa Atatürk Stadyumu'nun yıkmamızın ardından Vakıfköy'de 225 dönümlük millet bahçesini bitirdik. Endemik bitki çeşitliliğinin yer aldığı bahçemiz, bir botanik alan görevi görecek. Vatandaşın nefes alacağını alanları artırmak için yeşil Bursa'nın çeşitli noktalarına, yeni yeşillikler katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YENİLENİYOR

Kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa genelinde 70 bin riskli bağımsız birimin bulunduğunu belirterek, "Bursa genelinde riskli yapıların bir an önce dönüşümü için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu yapıların 2024'e kadar yenilenmesini hedefliyoruz. Yaptığımız dönüşümle 100 bine yakın kişinin hayatına dokunuyoruz." dedi. Bursa'nın tarım potansiyeline dikkat çeken ve ihracat rakamlarının her geçen yıl artış gösterdiğini bildiren Alinur Aktaş, "Bursa'da nitelikli ürünlere yöneldik. Belediyemizin 8 iştirakinden birisi de Tarım A.Ş.'dir. 130 çalışanımızın olduğu bu fabrikada, ihracat yapıyoruz. 2019 yılında 284 milyon dolar olan ihracatımız 2020'de 350 milyon dolar yaptık. 2023'te ise 1 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz. Biz geleceğin tarımda olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Köyden şehre değil kentten köye şiarıyla çalışıyoruz." dedi. Türkiye ahududu üretimin yüzde 95'inin, 6 bin tonluk üretimle Bursa'da yapıldığını söyleyen Aktaş, 2023 yılında ahududu ithalatını ise tamamen bitireceklerini kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve SABAH Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk

ZARAR ETTİK AMA VATANDAŞI MAĞDUR ETMEDİK

Pandemi sürecinde Bursa'da yürütülen mücadeleye de ilişkin bilgiler veren başkan Aktaş, şunları kaydetti: "Salgın boyunca zarar etmemize rağmen toplu ulaşımda hiçbir kısıtlamaya gitmedik. Şehir için ulaşımının yüzde 11'e düştüğü süreçte bile bir tane aracımızı garaja çekmedik. Türkiye'de ilk kez C vitamini paketleri dağıttık. Alo 153'ü arayan herkesin evine nar, limon, portakal gibi meyvelerden oluşan bir paket götürdük. Ücretsiz bir şekilde vatandaşa her gün 30 bin ekmek verdik. Korona mağduru esnafa, 220 milyon TL civarında destek sağladık."

'ELEŞTİRMEK SERBEST'

Bursa'nın önemli oranda genç nüfusunun bulunduğuna işaret eden genç başkan, "Bursa'da 4 bin 200 gençle, ilgileri ve beklentileri üzerine bir anket yaptık. Sürekli iletişim halindeyiz, dertleriyle bire bir ilgilenmeye çalışıyoruz. 'Eleştirmek serbest' diyerek farklı genç gruplarıyla sık sık buluşmalar gerçekleştiriyorum. Bursa'da hayata geçirdiğimiz e-spor merkezi büyük ilgi gördü. 6 bini aşkın başvurunun yapıldığı turnuva kapsamında, popüler online oyunlar oynandı" açıklamasını yaptı.

BURSA GÖNÜLLÜLERE EMANET

Aktaş, şöyle konuştu: "Bursa'da emekli, öğretmen, öğrenci ve esnaftan oluşan bir gönüllük hareketi başlattık. Sayımız şu an bine ulaşmış durumda. Ekibimizle erzak dağıtıyoruz, sokak hayvanlarını besliyoruz. Suyun tasarruflu kullanılması ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu uygulamayı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde hayata geçirdik."

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni yerleşkesine yaptığı ziyarette, hayırlı olsun temennisinde bulunan Aktaş, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürleri Erhan Öztürk ve Nazif Karaman ile görüştü. Her birine Bursa'nın tarihi dokusunu anlatan tablo hediye eden Aktaş, gazetenin hazırlanma evrelerine dair bilgi aldı.

Fotoğrafla: Saffet AZAK/SABAH