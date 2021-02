Dün akşamın On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları açıklanan MPİ On Numara sonuçları bugün belli oldu. Milli Piyango aracılığıyla kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 5 Şubat MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorulara yanıt arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (5 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Şubat On Numara sonuçları: 74 - 57 - 45 - 64 - 38 - 73 - 52 - 59 - 40 - 60 - 47 - 25 - 55 - 41 - 7 - 26 - 20 - 29 - 36 - 8 - 33 - 11



Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;





ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!