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Dün akşamın On Numara sonuçları belli oldu! Online ile - burada!

İdaresi (MPİ) ile ortaklığında haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (5 Şubat 2021 Cuma) şans oyunu severler için açıklandı. ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar büyük ikramiye kazandıran numaraları merak ederek 5 Şubat MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. İşte Milli Piyango Online ile ve sayfası detayları…

Giriş Tarihi: 6.2.2021 07:29 Son Güncelleme: 6.2.2021 07:31 ABONE OL
Dün akşamın On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları açıklanan MPİ On Numara sonuçları bugün belli oldu. Milli Piyango aracılığıyla kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 5 Şubat MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorulara yanıt arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (5 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Şubat On Numara sonuçları: 74 - 57 - 45 - 64 - 38 - 73 - 52 - 59 - 40 - 60 - 47 - 25 - 55 - 41 - 7 - 26 - 20 - 29 - 36 - 8 - 33 - 11

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Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Dün akşamın On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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