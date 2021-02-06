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Son dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! 6 Şubat 2021 Kandilli ve AFAD listesi!

Son dakika haberine göre Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde bugün bir deprem meydana geldi. Saat 19.09’da olan depremin derinliği 7.08 km, enlemi ise 38.9455 olduğu bildirildi. Türkiye deprem fay hattı kuşağında yer aldığı için Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi sürekli olarak güncelleniyor. Peki en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 6 Şubat 2021 Cumartesi Kandilli ve listesi!

Giriş Tarihi: 6.2.2021 20:01 ABONE OL
Son dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! 6 Şubat 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dakika… Ege Denizi'nde saat 19.09'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son günlerde İzmir'de yaşanan depremler sık sık tekrarlanırken vatandaşlar son depremler listesini sürekli kontrol etmeye başladı. Peki en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 6 Şubat 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Son dakika haberler…

SON DEPREMLER: EGE DENİZİ DEPREMİ

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 19.00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7.08 kilometre olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesi sizlerle…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

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Son dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! 6 Şubat 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
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