Son dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! 6 Şubat 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dakika… Ege Denizi'nde saat 19.09'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son günlerde İzmir'de yaşanan depremler sık sık tekrarlanırken vatandaşlar son depremler listesini sürekli kontrol etmeye başladı. Peki en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 6 Şubat 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Son dakika haberler…

SON DEPREMLER: EGE DENİZİ DEPREMİ

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 19.00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7.08 kilometre olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesi sizlerle…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SON DEPREMLER LİSTESİ!