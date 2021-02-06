SON DAKİKA | Adıyaman'da iki aile arasındaki kavga kanlı bitti! 6 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre daha önceden muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile bu kez farklı bir konuyla karşı karşıya geldi. İddiaya göre husumetli iki aileden biri geçtiğimiz günlerde define araması nedeniyle güvenlik güçleri tarafından göz altına alınmıştı. Olayın üstünden bir süre geçtikten sonra muhtarlık seçimi nedeniyle aralarındaki husumet devamı olarak bizi siz mi ihbar ettiğiniz diye iki aile yeniden kavgaya tutuştu. Doluca köyü mevkiinde karşı karşıya gelen iki ailenin fertleri bu kez silahlarına sarıldı.

