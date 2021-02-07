Kuşadası'nda belediye atık suyu arıtmadan derelere boşaltıyor

Kimi zaman lağım atığı kimi zaman çamurlu su boşaltılan derelerde kokular hat safhaya vardı. Derelere dökülen atık su ve lağımlar vatandaşları isyan ettirdi. Belediye pis kokunun önlenmesine karşı herhangi bir önlem almayan CHP'li Belediye'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerinin atıkları bazen de zeytinliklere veya boş alanlara da boşalttığını belirterek, belediyenin tutumundan ve kokudan şikayetçi.

Olayın hem madden hem de manen ilçelerine zarar verdiğini belirten ilçe sakinleri, belediyenin davranışının çevre kirliliği yaratmasının yanı sıra denize akan derelere yapılan atık su boşaltımının turizmin göz bebeği ilçelerine de yakışmadığını kaydetti.