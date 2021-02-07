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'nda belediye atık suyu arıtmadan derelere boşaltıyor

'ın turizm şehri 'nda atık su rezaleti yaşanıyor. Arıtma tesisinin çalışmadığı Kuşadası'nda Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) vidanjörleri boşaltım işlerini denize bağlantılı olan derelere yapıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 7.2.2021 21:34 ABONE OL
Kuşadası'nda belediye atık suyu arıtmadan derelere boşaltıyor

Kimi zaman lağım atığı kimi zaman çamurlu su boşaltılan derelerde kokular hat safhaya vardı. Derelere dökülen atık su ve lağımlar vatandaşları isyan ettirdi. Belediye pis kokunun önlenmesine karşı herhangi bir önlem almayan CHP'li Belediye'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerinin atıkları bazen de zeytinliklere veya boş alanlara da boşalttığını belirterek, belediyenin tutumundan ve kokudan şikayetçi.
Olayın hem madden hem de manen ilçelerine zarar verdiğini belirten ilçe sakinleri, belediyenin davranışının çevre kirliliği yaratmasının yanı sıra denize akan derelere yapılan atık su boşaltımının turizmin göz bebeği ilçelerine de yakışmadığını kaydetti.

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Kuşadası'nda belediye atık suyu arıtmadan derelere boşaltıyor
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