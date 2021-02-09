Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her hafta Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam atv ekranlarında Fenerbahçe Başakşehir maçının yayınlanacak olması nedeniyle izleyiciler EDHO bu akşam var mı, neden yok sorusunu araştırıyor. Heyecanla takip edilen dizinin bir sonraki bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
Atv'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz haftanın ilk günüyle milyonların gündemine geldi. Yeni bölümünün bu akşam ekranlara gelmeyecek olması nedeniyle merak konusu haline gelen dizi, bir sonraki hafta aksiyon dolu bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak.
Bugün yayınlanması beklenen EDHO'nun Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin olması nedeniyle ekranlardaki yerini alamayacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başladı. Heyecan dolu mücadeleyi Atv canlı yayınından seyredebilirsiniz...
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.
Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.
Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.