İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporunda İstanbul kar yağışı için tarih verdi!

Türkiye, Ocak ayına kadar son yılların en sıcak kış mevsimlerinden birini geçirirken, son dakika kar yağışı tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre İstanbul bi kez daha kar yağışı ile buluşacak. Yayımlanan orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporlarında, başka İstanbul olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu tahminlere göre, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aşağıda, İstanbul kar yağışı için yapılan son tahminler ve illere göre günlük hava durumu tahminleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'nin 15 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Pazar günü kar yağışı olarak etkisini gösterecek yağışların Pazartesi günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması bekleniyor.