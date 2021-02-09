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'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporunda İstanbul kar yağışı için tarih verdi!

Gelen son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre, kar yağışı ile gelecek günlerde buluşacak. Aralık ayının başından yeni yıla kadar oldukça ılık bir kış geçiren , kısa süre önce yağışlı soğuk havanın etkisine girmiş ve İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili olmuştu. Bu yıl bir kez kar yağışı ile buluşan İstanbullular, ikinici kez "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu başlık altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul kar yağışı için beklenen tarih ve günlük hava durumu raporları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 09:29 Son Güncelleme: 9.2.2021 09:30 ABONE OL
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporunda İstanbul kar yağışı için tarih verdi!

Türkiye, Ocak ayına kadar son yılların en sıcak kış mevsimlerinden birini geçirirken, son dakika kar yağışı tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre İstanbul bi kez daha kar yağışı ile buluşacak. Yayımlanan orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporlarında, başka İstanbul olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu tahminlere göre, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aşağıda, İstanbul kar yağışı için yapılan son tahminler ve illere göre günlük hava durumu tahminleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'nin 15 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Pazar günü kar yağışı olarak etkisini gösterecek yağışların Pazartesi günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Pazar gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bugünden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.

Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporunda İstanbul kar yağışı için tarih verdi!
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