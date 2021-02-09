Jigolo baskınında son dakika | İnşaat ustası: "Ben sadece dul ve elit bayanlar istedim"

Son dakika: Yüzlerle ifade edilecek kadar çok vatandaşı, haftalık 5-10 bin liralık kazanç vaadi ile dolandıran jigolo çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. 18'i tutuklu 91 sanıklı dosyada, uygulanan yöntemler ise film senaryolarını aratmıyor. "Ayda 5 bin TL nakit para karşılığı dul ve elit bayanlarla birlikte olmak istedim" diyen inşaat ustası Erdoğan G. yüzlerce kurbandan sadece biri.

İşte gündeme bomba gibi düşen ve lideri deşifre edilen jigolo çetesine dair son dakika görüntüleri ve tüm detaylar;