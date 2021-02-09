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Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı

Valiliği tarafından, son günlerde sıkça yapılan rüzgâr ve fırtına uyarılarından bir yenisi akşam saatlerinde geldi. Yapılan yazılı uyarıda, Çarşamba günü sabah 09.00’a kadar genelinde şiddetli rüzgâr ve fırtına beklendiği belirtildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.2.2021 17:22 ABONE OL
Kocaeli Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, son günlerde Kocaeli Valiliği tarafından sıkça yapılan olumsuz hava koşulları ile ilgili yeni bir uyarı akşam saatlerinde yapıldı. Çarşamba günü sabah 09:00'a kadar şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilen yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın Marmara Bölgesi genelinde 09.02.2021 Salı günü saat 12:30'dan, 10.02.2021 Çarşamba günü sabah 09:00'a kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde olacağı bildirilmiştir. Meydana gelmesi muhtemel; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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Kocaeli Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı
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