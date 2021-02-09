Kocaeli Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, son günlerde Kocaeli Valiliği tarafından sıkça yapılan olumsuz hava koşulları ile ilgili yeni bir uyarı akşam saatlerinde yapıldı. Çarşamba günü sabah 09:00'a kadar şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilen yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın Marmara Bölgesi genelinde 09.02.2021 Salı günü saat 12:30'dan, 10.02.2021 Çarşamba günü sabah 09:00'a kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde olacağı bildirilmiştir. Meydana gelmesi muhtemel; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."