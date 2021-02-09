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Otomobil sürücüsünü darbetti! O anlar saniye saniye görüntülendi...

'de meydana gelen olayda, üç motosiklet sürücüsünden biri seyir halindeki aracın kendisine çarpması sonucu yere düştü. Motosiklet sürücüsü ve araç şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyenlere darbedilen motosiklet sürücüsünün arkadaşının 'Bırakın akıllansın' demesi şaşkına çevirdi. İşte o anlara ilişkin görüntüler ve ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 12:11 Son Güncelleme: 9.2.2021 12:29 ABONE OL
Otomobil sürücüsünü darbetti! O anlar saniye saniye görüntülendi...

Ümraniye'de, motosiklet sürücüsü sinyal vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsünü darp etti. Araya girmek isteyenlere, motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın diyerek" engel olmaya çalışırken, yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 motosiklet sürücüsünden biri, seyir halindeyken yanından geçen aracın kendisine çarpması üzerine yere düştü.

Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi! O anlar kamerada | Video

Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, araç şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli motosiklet sürücüsü, otomobilin sürücüsünü darp etmeye başladı, yumruklar savurup, küfürler etti. Arkadaşının darp edildiğini görüp, araya girmek isteyen bir kişiye ise motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel oldu. Yaşanan kaza ve darp anları, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerasına yansıdı.

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Otomobil sürücüsünü darbetti! O anlar saniye saniye görüntülendi...
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