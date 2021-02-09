Son dakika: Antalya'da Rus Olesia'nın telefonunu çalan zanlılar hapsi boyladı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisi ve güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. olduğunu belirledi. Ekipler dört şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramda Olesia Fedarova'nın cep telefonu ve bir kurusıkı tabanca ele geçti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

