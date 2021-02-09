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Son dakika: 'da Olesia'nın telefonunu çalan zanlılar hapsi boyladı

Son dakika... 'da dün dehşet verici bir olay yaşanmıştı. Dağ yolunda yürüyüşe çıkan (35) 4 kişi tarafından sıkıştırıldı. Telefonu gasp edilen talihsiz kadın, polisi aradı. Ekipler, kısa sürede zanlıları yakaladı. Şüphelilerin üzerinden tabanca çıktı. Fedarova'nın cep telefonu da bulunarak teslim edildi. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.2.2021 16:48 Son Güncelleme: 9.2.2021 16:50 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da Rus Olesia'nın telefonunu çalan zanlılar hapsi boyladı

Son dakika.. Dehşet veren olay, dün saat 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi, Altınyaka Yolu'nda meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan ve dağ yoluna yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın yanına gelen kişi, cep telefonunu vermesini istedi.

Fedarova'nın reddetmesi üzerine şüpheli, yakındaki otomobilde bekleyen arkadaşını gösterdi. Araçtaki şüpheli ise belindeki tabancayı Fedaravo'ya gösterdi. Korkuya kapılan Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. Şüpheliler kaçarken, büyük şok yaşayan Fedaravo, yakınlardaki bir işletmeye giderek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisi ve güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. olduğunu belirledi. Ekipler dört şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramda Olesia Fedarova'nın cep telefonu ve bir kurusıkı tabanca ele geçti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Son dakika: Antalya'da Rus Olesia'nın telefonunu çalan zanlılar hapsi boyladı
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