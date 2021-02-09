Türkiye sularında görüldü! Dünyanın 2. en büyük balinası





'HİÇBİR TEHLİKESİ YOK'



Balinanın insanlara karşı en küçük bir tehlikesinin bulunmadığını kaydeden Prof. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir kısmı koruma altında bu balinaların. Bu tür gözlemler önemli. Bilim açısından, çünkü biz maalesef bu konuda bilimsel çalışma çok az olduğu için hava araçlarıyla gözlem yapamadığımız için bu tür bulgular önemli. Bunu tesadüfen o arkadaşlar görmeseydi, buraya kadar geldiğini, yayıldığını göremeyecektik. Biri de sorsa 'Türkiye sahillerinde balina var mı yok mu?' diye 'yok' diyecektik. Bunlar kayıt altına alma açısından önemli şeyler."