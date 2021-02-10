Sevgililer günü öncesi çiçek mezatında yoğunluk

14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala satıcılar uygun fiyata çiçek almak isteyenler mezatlara akın ettiler.

Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için satıcılara özel izin verildi. Bu sebeple satıcılar da pazar günü sevgililere satmak üzere çiçek satın almak için Sarıyer'de bulunan S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifine akın etti. Ayazağa'daki çiçek mezatında satıcılar en uygun fiyata çiçek alabilmek için birbirleriyle yarıştı. S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, Sevgililer Günü satışlarından memnun olduklarını dile getirdi.

"EN ÇOK KIRMIZI GÜL TERCİH EDİLİYOR"

Satışların iyi gittiğini ve en çok gülün tercih edildiğini söyleyen Yazıcı, "Sevgililer günü yaklaştığı için bugün buradaki en ateşli günlerden biri. Burada çiçekler açık arttırma ile satılıyor ve inşallah alıcılarına da ulaşacak. Sevgililer Günü için en çok tercih edilen çiçeklerden biri de kırmızı gül. Satışlardan memnunuz, herkesin yüzü gülüyor. Satışlar pandemide yüzde 50 düşmüştü ama şimdi haftanın her günü borsa yapıyoruz. İnşallah daha iyi olacak, herkesin yüzü gülecek. Üreticilerimiz sevgi üretiyor." dedi.