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3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıç tarihi

Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2021 dini günler takviminin açıklanması ile birlikte belli olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarında ibadetler artırılır ve nefs ile daha fazla mücadele edilerek günahlardan daha çok kaçınılır. Receb ayı ile başlayan üç aylar Şaban ayı ile devam eder ve ardından da 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı gelmektedir. Diyanet takvimine göre, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, üç aylar başlangıcı 2021 ile dini günler takvimi…

Giriş Tarihi: 11.2.2021 10:17 Son Güncelleme: 11.2.2021 10:18 ABONE OL
3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıç tarihi

Mübarek üç aylar için geri sayım bu hafta sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi'nin yer aldığı üç aylar başlangıcı belli oldu. Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral tarafından belirtilmiştir. İşte, Diyanet 2021 takvimi ile üç aylar başlangıcı!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  1. 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
  2. Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
  3. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.

Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

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3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıç tarihi
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