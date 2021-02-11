Köy çocukları Çıldır Gölünde kar motoruyla kızak kaydı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde ve Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yıldırımtepe köylerinde kızaklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte buz tutan Çıldır Gölü'ne gitti. Çıldır Gölü Turizm Kooperatifi Başkanı ve antrenör Zeki Bayraktar'ın organize ettiği göl buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Bayraktar önce 1.5 metre aralıklarla kızakları birbirine bağladı. Öndeki kızağı da kar motoruna bağlayarak göl üzerinde kızak turu yaptı. İlk defa Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde kızak kayan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Kızak kayarken sevinçlerinden çığlık atan, kameralara el sallayan, birbirlerine kar topu atan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Başkan Bayraktar'a ve ailelerine teşekkür ettiler. Çocuklardan Hasan İncedere, "Bugün çok mutlu olduk. Köyümüzde kızak kayıyoruz ve burada ilk defa kaldık. Burası çok güzelmiş. Kar motoruna bağlı kızaklarımızla kaymak bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Zeki Bayraktar da, "Kars devrimler şehridir. İlk Cumhuriyetin kurulduğu, AtatürK'e türkülerin yazıldığı ve güneşin doğduğu ilk şehirdir. Bugün yine eminim ki dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir etkinlik yaptık. Çocukları kar moturuyla kızak kaydırıp onları mutlu etmenin mutluluğunu yaşadık. Buna da yenilikçilik derler." diye konuştu.

Mehmet Emin Arslan, Halil Aydemir, Evrim Bahar İncedere, Hasan İncedere, Hüseyin İncedere, Mustafa Ali İncedere, Rabia Bayraktar, İklim Bayraktar ve Mehmet Emin Bayraktar, etkinliğin ardından köylerine giderek dinlendiler.