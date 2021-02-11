Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Denizli'de eroin operasyonu! Zehir taciri bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 11.2.2021 12:17 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:14

Son dakika: 'de operasyonu! taciri bakın kim çıktı!

DHA
Son dakika: Denizli'de eroin operasyonu! Zehir taciri bakın kim çıktı!

merkezli 3 ilde hareketli saatler yaşandı. Komandoların da katılımıyla jandarma tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda, 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, kendisini 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan şüphelinin arandığı anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon başlattı.

Tavas merkezli ve 'da eş zamanlı yapılan operasyona çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra komandolar ile özel eğitimli narkotik köpekleri katıldı. 60'dan fazla adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kilo 200 gram kubar esrar, fişekler halinde satışa hazırlanmış 280 gram , 60 gram , 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi.

2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.


Operasyon kapsamında sosyal medyada kendisini 'Bağımsız Milliyetçiler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan Ali A.'nın da arandığı kaydedildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Denizli'de polisten kaçarken aracıyla duvara çarpan genç kız kamerada

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Denizli'de eroin operasyonu! Zehir taciri bakın kim çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA