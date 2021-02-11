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Son dakika haberi: 'nde korkutan ! başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi!

ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, açıklarında 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. Derinliği 6.98 km olan deprem, 'in Urla ilçesi başta olmak üzere birçok yerinden hissedildi. İzmir'den hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli paniğe kapılmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 22:32 Son Güncelleme: 11.2.2021 22:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi!

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasında, saat 10.23'de Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin İzmir'in Urla ilçesi başta olmak üzere Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisini paylaştı. AFAD ayrıca, depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

İZMİR'DE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşlar kısa bir süreliğine tedirginlik yaşadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi anbean güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye'nin neresinde, kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi!
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