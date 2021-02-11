Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi!

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasında, saat 10.23'de Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin İzmir'in Urla ilçesi başta olmak üzere Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisini paylaştı. AFAD ayrıca, depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşlar kısa bir süreliğine tedirginlik yaşadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 19.93 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 11.02.2021, 22:23:33 TSİ
Enlem : 37.9265 N
Boylam : 26.6453 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/R02AOTygX0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi anbean güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye'nin neresinde, kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz.
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