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On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! ile 12 Şubat On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama…

Haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri aracılığıyla ile Youtube canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (12 Şubat 2021 Cuma) belli oldu. MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ve bayilerden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek için açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 12 Şubat On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları…

Giriş Tarihi: 12.2.2021 21:46 Son Güncelleme: 12.2.2021 21:46 ABONE OL
On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Şubat On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri canlı çekilişi gerçekleştirilen MPİ On Numara sonuçları bugün açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayarak canlı çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen şans oyunu severler On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaralara erişmek istiyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (12 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 12 Şubat MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Şubat On Numara sonuçları: 6 – 60 – 71 – 18 – 75 – 69 – 37 – 79 – 1 – 5 – 20 – 52 – 76 – 22 – 23 – 48 – 3 – 2 – 7 – 36 – 46 – 24

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Şubat On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama…
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