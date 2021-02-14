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, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında !

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesiyle beraber eczanelerin çalışma saatleri milyonların gündeminde yer aldı. Tam 56 saat süren kısıtlama süresince medikal ürün ihtiyaçları için eczaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar , saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıklı genelgede kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tür işletmelerin ise belirlenen çalışma saatlerine yönelik de kamuoyu bilgilendirilmişti.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 10:13 Son Güncelleme: 14.2.2021 10:20 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri!

Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasıyla birlikte eczanelerin çalışma saatleri gün içinde merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kurumlar belli olmuştu. Bazı işletmelerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yönelik olarak kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verilmişti. Bu durumda bugün eczaneler açık mı, eczaneler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusu da yanıt bulmuş oldu.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı 56 saat boyunca bu hafta sonu da devam ederken eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor…

HAFTA İÇİ HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri!
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