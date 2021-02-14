Devlet hastanesini bombalayacalardı! 2 terörist gözaltına alındı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, yerel kolluk birimlerince 13.02.2021 tarihi saat 23.45 sıralarında ve 14.02.2021 tarihi saat 01:50 sıralarında yapılan operasyonda, Cerablus/Kandura Beldesinde bulunan Devlet Hastanesinde bombalama eylemi yapmak amacıyla keşif yapan U.E.H.ve F.E.A. isimli PYD/YPG/PKK/KCK Terör Örgütü mensupları yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar ile birlikte 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" denildi.