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Devlet hastanesini bombalayacalardı! 2 terörist gözaltına alındı

'un Kandura beldesindeki devlet hastanesinde bombalama eylemi yapmak için keşif yapan PKK/YPG üyesi 2 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 14.2.2021 22:14 ABONE OL
Devlet hastanesini bombalayacalardı! 2 terörist gözaltına alındı
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, yerel kolluk birimlerince 13.02.2021 tarihi saat 23.45 sıralarında ve 14.02.2021 tarihi saat 01:50 sıralarında yapılan operasyonda, Cerablus/Kandura Beldesinde bulunan Devlet Hastanesinde bombalama eylemi yapmak amacıyla keşif yapan U.E.H.ve F.E.A. isimli PYD/YPG/PKK/KCK Terör Örgütü mensupları yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar ile birlikte 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" denildi.
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Devlet hastanesini bombalayacalardı! 2 terörist gözaltına alındı
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