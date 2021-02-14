Son dakika: Nijerya'da kaçırılan Türk gemici ahaber'e konuştu: Devletimize teşekkür ederiz

Son dakika... Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteynır gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan ve daha sonra kurtarıldığı açıklanan 15 Türk denizciden Gökhan Burhan, Bilecik'teki evine ulaştı.
Pazaryeri ilçesi Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Caddesi'nde oturan Gökhan Buran'ın eşi Nadire Burhan ve çocukları büyük sevinç yaşadı. Evininin önünde kurban kesilen Gökhan Buran, dualarla karşılandı.
"SONSUZ DESTEKLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"
Ahaber'e açıklamalar yapan Gökhan Burhan, şu ifadeleri kullandı: "Mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, tüm yetkililere, şirketimize bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ederiz… Devletimizin sonsuz desteklerine çok teşekkür ederiz.
"KAPIYA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER"
Korsanlar gemiyi basınca korunaklı daireye geçtik. Bütün emniyet tedbirlerini aldık. Beklemeye başladık her yerden yardım istedik. Kapıyı balyozlarla kırmaya çalıştılar. Kıramayınca uzun süre uğraştılar. Kapıya silahla ateş ettiler. Kapıları makineyle 6 saatte kestiler. Maalesef bu sırada arkadaşımız öldü.
21 GÜNDE NE YEDİNİZ İÇTİNİZ?
Barakada kaldık. Bize gerekli makarna, ekmek ve yumurta tedarik ettiler. Bize saldırmadılar. Devamlı silah altında kaldık. Devamlı uyuşturucu kullanıyorlardı. Ateş ediyorlardı. Çok korktuk. Her şeyi kaptanla görüştüler."