Son dakika: Nijerya'da kaçırılan Türk gemici ahaber'e konuştu: Devletimize teşekkür ederiz

21 GÜNDE NE YEDİNİZ İÇTİNİZ?



Barakada kaldık. Bize gerekli makarna, ekmek ve yumurta tedarik ettiler. Bize saldırmadılar. Devamlı silah altında kaldık. Devamlı uyuşturucu kullanıyorlardı. Ateş ediyorlardı. Çok korktuk. Her şeyi kaptanla görüştüler."