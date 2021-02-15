Eşine ve çocuklarına kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri ile kurtarılan 15 Türk mürettebat geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirilmişti. Büyük bir sevinçle karşılanan gemiciler ailelerine kavuştu. O mürettebattan biri olan Bilecikli Gökhan Burhan da çok sevdiği eşi ve iki çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İLK İŞLERİ POZ VERMEK OLDU

Korsanlar tarafından esir alındıktan sonra kabus gibi günler geçirdiklerini ifade eden geminin elektrik teknisyeni Gökhan Burhan, ülkesine güvendiğini ve hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyledi. Kurtarılan eşi ile ilk olarak mutluluk pozu veren Nadire Burhan, "Çok mutluyum, Allah'ıma binlerce şükür. Yardımları için Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bize mutluluk gözyaşları döktürdü. Sevinçten diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.