Son dakika: Gülistan Şaylemez kardeşi tarafından katledilmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı





Öldürüldüğünü duyunca dün bir saat bile yatamadım o kadar ki üzüldüm. Neden buna yardım edip iş vermedik diye üzüldüm. Ama böyle olacağını nereden bilebilirdik ki. İş konusunda birkaç arkadaşı aradık, pandemiden dolayı her taraf kapalı iş bulamayınca iş aramaya gitti bulamadı çaresiz bir şekilde geri geldi" dedi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.





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