Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi’de Çocuk kütüphanesi açılıyor

’de Çocuk kütüphanesi açılıyor

Belediyesi, 6-11 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan çocuk kütüphanesini hizmete açıyor!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 19:51 ABONE OL
Sultangazi’de Çocuk kütüphanesi açılıyor
İlçenin ilk ve tek çocuk kütüphanesi olan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, minik okurlarına binlerce kitap seçeneği sunuyor.
Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mah. 45. Çıkmaz Sokak No:3'te Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek olan çocuk kütüphanesini hayata geçirdi. 6-11 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları bulunuyor.
Böylece çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, hayal gücü ve el becerilerini de geliştirme imkanı bulacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi’de Çocuk kütüphanesi açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA