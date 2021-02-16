Sultangazi’de Çocuk kütüphanesi açılıyor

İlçenin ilk ve tek çocuk kütüphanesi olan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, minik okurlarına binlerce kitap seçeneği sunuyor.Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mah. 45. Çıkmaz Sokak No:3'te Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek olan çocuk kütüphanesini hayata geçirdi. 6-11 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları bulunuyor.Böylece çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, hayal gücü ve el becerilerini de geliştirme imkanı bulacak.