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aracılığıyla her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (16 Şubat 2021) açıklandı. (MPİ) ile ortaklığından canlı çekilişi yapılan popüler şans oyununa kupon doldurarak 12 Milyon TL’yi aşan kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 16 Şubat MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Online ile ile detayları…

Giriş Tarihi: 17.2.2021 00:42 Son Güncelleme: 15.3.2021 02:16 ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO 17 ŞUBAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ve Youtube canlı çekilişinde kazandıran numaraları açıklanan MPİ Süper Loto sonuçları bugün belli oldu. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran ve 12 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye kazanamk isteyerek şanslı numaraları öğrenmek adına 16 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (16 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 16 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Şubat Süper Loto sonuçları: 52 - 1 - 8 - 56 - 12 - 40

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
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