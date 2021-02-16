Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ve Youtube canlı çekilişinde kazandıran numaraları açıklanan MPİ Süper Loto sonuçları bugün belli oldu. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran ve 12 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye kazanamk isteyerek şanslı numaraları öğrenmek adına 16 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (16 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 16 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;