Son dakika: Gülistan Şaylemez cinayetinde flaş gelişme! Cenazesi 15 gün içinde alınmazsa...

Öte yandan cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Gülistan'ın annesi, Diyarbakır Devlet Hastanesi'ni aradı ve kızının morgda bekletilen cenazesini almak için Türkiye'ye geleceğini anlattı. Yetkililer ise "Cenaze 15 gün içerisinde alınmadığı takdirde belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilecek" açıklamasını yaptı.

