Son dakika: Gülistan Şaylemez cinayetinde flaş gelişme! Cenazesi 15 gün içinde alınmazsa...

Son dakika... Kanlı olay önceki gece Diyarbakır'da yaşandı. Bir süre önce Almanya'dan gelen bir kişi, Gülistan Şaylemez'i görünce genç kadının Almanya'daki ailesine telefon açtı. "Gülistan'ı gördüm" ifadesini kullandı. Bunun üzerine baba Abdülvehap Şaylemez ve oğlu Abdullah Şaylemez, Almanya'dan Diyarbakır'a geldi.
Kardeşinin kaldığı yeri öğrenen Abdullah Şaylemez, önceki gün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde ablasıyla yolda yürürken, belindeki tabancasını çıkardı. Ablasına kurşun yağdırdı.
Kanlar içerisinde yere yığılan genç kadın hayatınız kaybederken, olay yerinden koşarak uzaklaşan abla katili 28 yaşındaki Abdullah Şaylemez, polisler tarafından bir akrabasının evinde yakalandı. Şaylemez, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Burada verdiği ifadesinde, cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini söyleyen Şaylemez, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.
Öte yandan cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Gülistan'ın annesi, Diyarbakır Devlet Hastanesi'ni aradı ve kızının morgda bekletilen cenazesini almak için Türkiye'ye geleceğini anlattı. Yetkililer ise "Cenaze 15 gün içerisinde alınmadığı takdirde belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilecek" açıklamasını yaptı.