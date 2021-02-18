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Adım adım kılınışı: Regaip Kandilinde , kaç rekat?

Mübarek gecesinde kılınışı merak konusu oldu. Her insanın ömründe en az bir kere kılması tavsiye edilen , bu değerli gecede yoğun bir şekilde araştırılıyor. Regaip Kandili gecesinde eller semaya yükselerek dualar edilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Kandil gecesinde yapılacak olan ibadetlerden birisi tesbih namazı kılmak olacak. Bu noktada, ve kaç rekat sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adım adım tesbih namazı kılınışı hakkında bilgi verilirken tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusuna da açıklık getirildi.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 22:59 Son Güncelleme: 18.2.2021 23:00 ABONE OL
Adım adım Tesbih namazı kılınışı: Regaip Kandilinde tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Regaip Kandili gecesinde yapılacak ibadetlerden birisi de tesbih namazı kılmak. İslam alemi için çok kıymetli olan bu gecede, dualar edilecek ve eller semaya yükselecek. Tesbih namazı kılınışı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Her insanın ömründe en bir kere kılması tavsiye edilen tesbih namazı, Regaip Kandili gecesinde de yapılacak. Bu noktada, tesbih namazı kılınışı hakkında sorgulamalar yoğunluk kazandı. Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusunun yanıtı ile Diyanet İşleri Başkanlığının tesbih namazı kılınışı hakkında verdiği bilgiler öğrenilmek isteniyor.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Peygamber Efendimiz tarafından da kılınan tesbih namazı, Kandil gecelerinin vazgeçilmez ibadetlerinden birisidir. Allah-ü Teala'ya yakınlaşmak ve onun kadrine mazhar olabilmek için kılınan bu namaz özellikle kandil gecelerinde büyük sevaba kavuşmayı sağlar.

İşte, adım adım tesbih namazı kılınışı;

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur

namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan 'Namaz Rehberi' eserine göre, aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır.

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Adım adım Tesbih namazı kılınışı: Regaip Kandilinde tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
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