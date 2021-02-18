Adım adım Tesbih namazı kılınışı: Regaip Kandilinde tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Regaip Kandili gecesinde yapılacak ibadetlerden birisi de tesbih namazı kılmak. İslam alemi için çok kıymetli olan bu gecede, dualar edilecek ve eller semaya yükselecek. Tesbih namazı kılınışı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Her insanın ömründe en bir kere kılması tavsiye edilen tesbih namazı, Regaip Kandili gecesinde de yapılacak. Bu noktada, tesbih namazı kılınışı hakkında sorgulamalar yoğunluk kazandı. Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusunun yanıtı ile Diyanet İşleri Başkanlığının tesbih namazı kılınışı hakkında verdiği bilgiler öğrenilmek isteniyor.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Peygamber Efendimiz tarafından da kılınan tesbih namazı, Kandil gecelerinin vazgeçilmez ibadetlerinden birisidir. Allah-ü Teala'ya yakınlaşmak ve onun kadrine mazhar olabilmek için kılınan bu namaz özellikle kandil gecelerinde büyük sevaba kavuşmayı sağlar.

İşte, adım adım tesbih namazı kılınışı;