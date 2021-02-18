Adım adım Tesbih namazı kılınışı: Regaip Kandilinde tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Regaip Kandili gecesinde yapılacak ibadetlerden birisi de tesbih namazı kılmak. İslam alemi için çok kıymetli olan bu gecede, dualar edilecek ve eller semaya yükselecek. Tesbih namazı kılınışı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Her insanın ömründe en bir kere kılması tavsiye edilen tesbih namazı, Regaip Kandili gecesinde de yapılacak. Bu noktada, tesbih namazı kılınışı hakkında sorgulamalar yoğunluk kazandı. Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusunun yanıtı ile Diyanet İşleri Başkanlığının tesbih namazı kılınışı hakkında verdiği bilgiler öğrenilmek isteniyor.
Peygamber Efendimiz tarafından da kılınan tesbih namazı, Kandil gecelerinin vazgeçilmez ibadetlerinden birisidir. Allah-ü Teala'ya yakınlaşmak ve onun kadrine mazhar olabilmek için kılınan bu namaz özellikle kandil gecelerinde büyük sevaba kavuşmayı sağlar.
İşte, adım adım tesbih namazı kılınışı;
TESBİH NAMAZI NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).
TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Tesbih dört rekattır.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur
Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.