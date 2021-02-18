Son dakika haberi: Esenyurt'ta kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgaya 40 kişi karıştı! 1 ölü, 3 yaralı

TARTIŞMA KISA SÜREDE BIÇAKLI VE SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 1659 Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gruplar arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.