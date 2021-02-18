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İftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 18 Şubat , , akşam ezanı saati ve il il iftar vakitleri

İslam alemi, mübarek üç ayların müjdecisi 'ne erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nde kılınacak namaz ve okunacak duaların yanında bugünü oruç tutarak geçirenler de var. Bu nedenle de akşam ezanı vakti ve iftar saat kaçta sorusu pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri namaz saatlerine göre iftar saat kaçta? İşte, , , Konya ve gibi büyükşehirler başta olmak üzere 18 Şubat Perşembe tarihli iftar saati...

Giriş Tarihi: 18.2.2021 13:36 ABONE OL
İftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 18 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı saati ve il il iftar vakitleri

Mübarek üç ayların içerisinde bulunan kandillerden ilki Regaip Kandili... İsmi, iyiliğe, doğru olana rağbet etmek anlamını taşıyan Regaip Kandili'nde pek çok vatandaş namaz kılarak ve oruç tutarak bugünü ibadetle geçirmek istiyor. Oruç tutanlar, iftar saati ve akşam ezanı vakitlerini araştırıyor. 2021 yılına ait Diyanet İşleri imsakiyesine göre bugün iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunuyor?

İSTANBUL İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:48

İZMİR İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:59

KONYA İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:39

ANKARA İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:34

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İftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 18 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı saati ve il il iftar vakitleri
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