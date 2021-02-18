İftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 18 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı saati ve il il iftar vakitleri

Mübarek üç ayların içerisinde bulunan kandillerden ilki Regaip Kandili... İsmi, iyiliğe, doğru olana rağbet etmek anlamını taşıyan Regaip Kandili'nde pek çok vatandaş namaz kılarak ve oruç tutarak bugünü ibadetle geçirmek istiyor. Oruç tutanlar, iftar saati ve akşam ezanı vakitlerini araştırıyor. 2021 yılına ait Diyanet İşleri imsakiyesine göre bugün iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunuyor?

İSTANBUL İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:48

İZMİR İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:59