Karadeniz'de karla mücadele sürüyor

Karadeniz'de önceki gün başlayan ve etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 740 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede bulunan 8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Rize'de 186, Gümüşhane'de 41, Artvin'de 78, Giresun'da 201, Sinop'ta 212, Bayburt'ta 13, Amasya'da ise 9 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, Özel İdare ve belediye ekipleri kar nedeniyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgede kar yağışı nedeniyle ,Trabzon, Rize, Samsun, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Ordu ve Sinop'ta yüz yüze eğitime ara verildi. Kentlerde engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı.