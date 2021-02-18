Son dakika haberi | İstanbul'daki kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı yükseldi

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 423 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 738 bin metreküp oldu.