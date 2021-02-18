SON DAKİKA: Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi yeme içme mekânları bir süredir sadece gel al ve paket servis ile müşterine hizmet veriyor. Korona vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama çalışmalarının başarılı ilerlemesi bu mekânların tekrardan açılma durumunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama ise dün Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları…
2021 KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, açıklamalarının bir kısmında kafelerin, restoranların ve lokantaların durumuna da değindi. Mart ayı itibarı ile kademeli normalleşmeye geçileceğinin müjdesini veren Erdoğan, kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusu hakkında şunları söyledi:
"Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.