SON DAKİKA: Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi yeme içme mekânları bir süredir sadece gel al ve paket servis ile müşterine hizmet veriyor. Korona vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama çalışmalarının başarılı ilerlemesi bu mekânların tekrardan açılma durumunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama ise dün Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları…

2021 KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, açıklamalarının bir kısmında kafelerin, restoranların ve lokantaların durumuna da değindi. Mart ayı itibarı ile kademeli normalleşmeye geçileceğinin müjdesini veren Erdoğan, kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusu hakkında şunları söyledi: