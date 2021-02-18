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SON DAKİKA: Lokantalar, restoranlar ve , ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ile mücadele kapsamında bu mekânlar bir süredir sadece gel al ve paket servis ile hizmet veriyor. Konuya ilişkin dünkü Kabine Toplantısı ise heyecanla bekleniyordu. Kabine Toplantısı’nın ardından ise lokantalar, kafeler ve sorusuna ilişkin yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağı şekilde bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 14:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi yeme içme mekânları bir süredir sadece gel al ve paket servis ile müşterine hizmet veriyor. Korona vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama çalışmalarının başarılı ilerlemesi bu mekânların tekrardan açılma durumunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama ise dün Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları…

2021 KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, açıklamalarının bir kısmında kafelerin, restoranların ve lokantaların durumuna da değindi. Mart ayı itibarı ile kademeli normalleşmeye geçileceğinin müjdesini veren Erdoğan, kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusu hakkında şunları söyledi:

"Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum."

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SON DAKİKA: Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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