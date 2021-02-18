Yan yana toprağa verildiler! Annesinin tabutuna sarılarak söylediği sözler boğazları düğümledi...

Ardından cenazeler Reşadiye Camiine getirildi. Burada ölenlerden Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, tabuta sarıldı. Yakınları tarafından teselli verilen genç kız annesine sarıldığı tabuttan şu sözlerle veda etti: "Annecim sen çok iyi bir anneydin. Sakın üzülme tamam mı? Ben güçlü olurum' sözlerle veda etti."