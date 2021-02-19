Halfeti’de 7 milyon TL’lik yatırımın protokolü imzalandı

Bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşen ve Halfeti'ye Yarı Olimpoik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi kazandırılacağının müjdesini veren Albayrak, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile görüşerek protokol imzaladığını bildirdi.

"BAŞARILI ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİLECEK"



Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, "Halfeti'mizin gelişimi ve dönüşümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ankara'da ilçemiz için temaslarda bulunuyor, yeni yatırımlara imzalar atıyoruz. İlçemizdeki genç nüfusumuza ayrı bir önem veriyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. İlçemize Yarı Olimpik Havuz ve Gençlik Merkezimizi kazandırıyoruz. 7 milyon TL'lik bu yatırım için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Gençlerimiz yazın sıcağında yarı olimpik yüzme havuzunda serinleyecek, burada başlatılacak kurslar ve etkinliklerle sportif aktiviteler gerçekleştirecekler. Gençlerimize güveniyorum. Buradan belki de yüzme şampiyonları çıkacak. Gençlik merkezimizde ise yine gençlerimiz için kurslar, okuma alanları gibi etkinlikler yer alacak. Buradan da çeşitli alanlarda başarılı öğrenciler yetiştirecek'' dedi.