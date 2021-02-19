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Marketteki barkod okuyucusunu bile çalmış

’da gece saatlerinde süper marketlere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen M.D. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Tıraş makinesinden barkod okuyucu terminale birçok farklı ürün çaldığı belirtilen M.D.’nin o anları, markette bulunan güvenlik kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 19.2.2021 16:53 ABONE OL
Marketteki barkod okuyucusunu bile çalmış

İstanbul Emniyeti; Üsküdar, Beykoz ve Ataşehir ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti. Polis, olayların gerçekleştiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. M.D. isimli şüphelinin kimliğini tespit eden Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüphelinin Kadıköy'de bulunan adresine 18 Şubat Perşembe günü operasyon düzenledi.

ÜRÜNLERİ BAŞKA İLÇEDE SAKLIYORMUŞ

Şüpheli M.D., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yürütülen çalışmaların devamında M.D.'nin çaldığı ürünleri Üsküdar'a bağlı Küçüksu Mahallesi'nde yer alan bir adreste sakladığı ortaya çıktı. Söz konusu adreste yapılan arama çalışmalarında; bir tabanca, şarjör, barkot okuyucu terminal, üç televizyon, iki tablet, dört tıraş makinası, 750 paket sigara ve çok sayıda elektronik eşya ve gıda ürünü ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Üsküdar Emniyeti tarafından gözaltına alınan M.D.'nin, "Hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu ve "Güveni Kötüye Kullanma" ile "Basit Yaralama" suçlarından da hakkında arama kararının bulunduğu ifade edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Şubat Cuma günü adliyeye sevk edildi.

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Marketteki barkod okuyucusunu bile çalmış
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