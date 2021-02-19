Milli Piyango 19 Şubat 2021 sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 19 Şubat 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile bugün sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 19 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
19 Şubat Milli Piyango çekilişi bugün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başladı. Büyük ikramiye ile amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlendi ve ardından Milli Piyango sonuçları açıklandı.
Milli Piyango 19 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı şu şekilde;
4000000TL Kazanan Numara
548962
100000TL Kazanan Numara
452635
Amorti
3 ve 8
20000TL Kazanan Numaralar
012734 090983
10000TL Kazanan Numaralar
013835 043813 180395 297313 360385 402741 417051 437858 449121 536736
5000TL Kazanan Numaralar
017486 094391 145919 335235 366645 374561 395557 406105 450253 493689
2000TL Kazanan Numaralar
017918 020925 203467 292672 299290 426108 454328 459399 463660 488173
Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.