Milli Piyango 19 Şubat 2021 sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 19 Şubat 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile bugün sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 19 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 19 ŞUBAT 2021 MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

19 Şubat Milli Piyango çekilişi bugün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başladı. Büyük ikramiye ile amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlendi ve ardından Milli Piyango sonuçları açıklandı.

Milli Piyango 19 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı şu şekilde;