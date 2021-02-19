Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar! 19 Şubat kısa, uzun, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajları sözleri burada

Müslümanlar, mübarek üç aylar içerisinde bulunan ilk Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşıyor. Cuma günü, İslam aleminin bayramı olarak kabul edilirken, bu mübarek günde yapılacak ibadetlerin yanı sıra sevdiklerin, büyüklerin ve akrabaların gönlünü hoşnut etmek de büyük sevap... Yakınlarının Cumasını tebrik etmek isteyenler, 2021'e özel, en güzel, anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajı göndermek için özlü söz ve resim araştırıyor. 19 Şubat 2021 tarihli kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar Perşembe gecesinden itibaren yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri sabah.com.tr'de yer alıyor!

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 19 ŞUBAT 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.