Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı

Olay saat 12.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1386 Sokak'ta meydana geldi. Silahlı kişi, Bedirhan İşler'in oturduğu binaya geldi. İşler ile bu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sokağa taştı. Silahlı kişi, Bedirhan İşler'e ateş açtı. Bacağından yaralanan İşler, tek bacak üstünde seke seke sokak üzerindeki bir markete sığındı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Market sahibinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralı İşler'i ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yerde iki adet boş kovan olduğu görüldü. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ELİ SİLAHLI SALDIRGAN KAMERADA



Olaya ait görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı Bedirhan İşler'in sekerek kaçtığı ve silahlı saldırganın olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.