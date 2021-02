Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Öz: Pandemiyi yenmenin yek yolu 'Maske, Mesafe, Hijyen Ve Aşı'

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Öz, aşı çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.



RİSK GRUBUNA GÖRE AŞI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR



Türkiye geneli olduğu gibi Adıyaman'da da aşı çalışmasının belirlenen program dahilinde aksamadan devam ettiğini belirten Öz; "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığının sona erdirilmesi için bilinen en etkili ve belki de tek yöntem Maske, Mesafe ve Hijyenle birlikte Aşı olunmasıdır. Devletimiz ücretsiz olarak aşı yapıyor. Bir öncelik sırası ve risk grupları oluşturuldu. Sırası gelen vatandaşlarımız hastanede, aile hekimlerinde aşı yaptırabilirler." dedi.





AŞI OLAN MASKE, MESAFE VE HİJYENE YİNE DİKKAT ETMELİ



Aşı sırası gelenlerin muhakkak bir sağlık kuruluşuna giderek aşı yaptırmasını önemsediklerini belirten Dr. Öz; "Aşı çalışması, Pandeminin kısa sürede sonlandırılması konusunda yapılan çalışmaların en önemli ayağıdır. Tabi aşı yaptıran vatandaşlarımız ben aşı oldum artık bana bir şey olmaz dememeli yine ilk günkü gibi Maske, mesafe ve hijyen kurallarına yine uyamaya devam edecekler. Bu kurallar hasta olanlar içinde geçerli. Hasta olanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını ve aşı sırası gelenlerin hastane ve aile hekimlerine giderek aşılarını yaptırmalarını istirham ediyorum. Çünkü vatandaşlarımız bu konuya ne kadar hassasiyet gösterirse ilimiz, ülkemiz ve dünyamız bu hastalıktan bir an önce kurtulabilir. Bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza ve her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



ADIYAMAN İGD BASIN CAMİASINA RENK KATACAKTIR



Adıyaman'da birbirinden değerli basın mensuplarını bir arada toplayan dernek başkanı Metin Harıkçı'yı tebrik ettiğini ifade eden Öz; "Çağımız artık internet çağı ve her geçen gün hızla gelişerek yoluna devam ediyor. İlimizde internet sitelerinin bir arada olduğu ilk ve tek olan bir derneğin kurulması var olan diğer medya derneklerine de güç katacaktır, renk katacaktır. İlimizin gelişmesi, sorunlarının çözümü ve yapılan yatırımların kamuoyuna duyurulması konusunda büyük bir özveri ile çalışan basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, Adıyaman İnternet yayıncıları ve Gazeteciler derneğini başkanı Metin Harıkçı'ya, yönetim kurulu üyelerine ve üyelerine başarılar diliyorum, Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" şeklinde konuştu.



SAĞLIKÇILAR HASTANELERDE, BASIN MENSUPLARI SAHADA HİZMETLERİNİ SÜRDÜRDÜ



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği başkanı Metin Harıkçı, "Pandemi süresi boyunca sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız hastanelerimizde hizmet verirken, basın mensuplarımız da aynı şekilde kamuoyunu bilgilendirmek adına sahada görevlerini yaptılar. Maske, mesafe, hijyen ve Aşı çalışmasına önem verilirse salgını en kısa sürede yenebiliriz. Bu vesileyle bizlere nezaket ziyaretinde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'e teşekkür ederim" dedi,