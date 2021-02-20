Kardeşlerim dizisinin Kadir Eren'i Halit Özgür Sarı'nın hayatı: Halit Özgür Sarı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Bugün yepyeni bir dizi atv ekranlarında seyirci ile bulışacak. İlk fragmanın ardından dizi severlerin ilgisini çeken Kardeşlerim dizisi oyuncuları merak konusu oldu. Bu oyunculardan birisi de Halit Özgür Sarı, Kadir Eren karakterini canlandıracak olan Halit Özgür Sarı kimdir sorusu ile birlikte, genç oyuncunun rol aldığı diziler de araştırılmaya başlandı.

Halit Özgür Sarı kimdir:

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.