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dizisinin 'i 'nın hayatı: Halit Özgür Sarı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

dizisi oyuncuları, dizi severler için merak konusu oldu. İlk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Kardeşlerim dizisi başrol oyuncuları arasında da yer alıyor. karakterine hayat verecek olan Halit Özgür Sarı kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, genç yaşında birçok yapımda başarılı işlere imza atan Halit Özgür Sarı'nın hayatı ve oynadığı diziler...

Giriş Tarihi: 20.2.2021 15:54 ABONE OL
Kardeşlerim dizisinin Kadir Eren'i Halit Özgür Sarı'nın hayatı: Halit Özgür Sarı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Bugün yepyeni bir dizi atv ekranlarında seyirci ile bulışacak. İlk fragmanın ardından dizi severlerin ilgisini çeken Kardeşlerim dizisi oyuncuları merak konusu oldu. Bu oyunculardan birisi de Halit Özgür Sarı, Kadir Eren karakterini canlandıracak olan Halit Özgür Sarı kimdir sorusu ile birlikte, genç oyuncunun rol aldığı diziler de araştırılmaya başlandı.

Halit Özgür Sarı kimdir:

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)
2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)
2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)

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Kardeşlerim dizisinin Kadir Eren'i Halit Özgür Sarı'nın hayatı: Halit Özgür Sarı kimdir, hangi dizilerde oynadı?
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