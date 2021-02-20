Kısıtlamayı ihlal edip sahilde yürüyüş yapmışlardı! 37 kişiye 128 bin lira ceza kesildi!

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 24 saat esasına göre mesaideydi. Salgın tedbirleri kapsamında Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Bebek Sahili ve Ortaköy Sahili başta olmak üzere sahil hattı boyunca Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden toplamda 37 kişiye yasal işlem yapıldı.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde Beşiktaş İlçesi'ne bağlı sahil hattında yürüyüş yapan, sokağa çıkma kısıtlamasını ve Koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 128 bin 353 lira idari para cezası kesildi.